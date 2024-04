Atletica leggera. Lavori in corso per gli Assoluti

In vista dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera di fine giugno, sono in pieno svolgimento al Montagna i lavori di adeguamento dell’impianto. Ruspe al lavoro ai bordi della pista a otto corsie per consentire la posa in opera delle quattro torri faro, che illumineranno le gare con i migliori atleti italiani, programmate nella frescura serale del weekend. Il Comune della Spezia e la società organizzatrice degli Assoluti, Atletica Spezia Duferco, hanno concordato le modalità di esecuzione dei lavori per minimizzare i disagi per i frequentatori del parco sportivo, ovviamente non del tutto azzerati: da martedì, infatti, è garantito l’accesso esclusivamente alla pista di allenamento piccola con ingresso su via dei Pioppi, mentre per quanto riguarda la pista grande sarà possibile accedere, a partire dalle 19, solo per gli atleti tesserati. Aperti i campi da tennis, da calcetto, del basket e della pallavolo, usufruendo in sicurezza degli spogliatoi dedicati. Sempre per motivi di sicurezza – comunicano dalla Duferco – non sarà possibile l’ingresso di genitori e accompagnatori all’interno delle piste. "I lavori di adeguamento al campo sportivo Montagna, per ospitare i Campionati assoluti di atletica procedono in modo significativo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Attualmente sono in corso gli scavi per installare le torri faro, fondamentali per garantire l’illuminazione adeguata. Nei primi dieci giorni di aprile, è prevista la consegna dei proiettori e delle torri faro, mentre verso metà mese inizierà il montaggio effettivo". Questa manifestazione di rilevanza nazionale si terrà nella nostra città il 29 e il 30 giugno. "È un’opportunità unica che la nostra città deve cogliere appieno. L’evento attirerà l’attenzione internazionale e darà prestigio a tutto il nostro territorio". m. magi