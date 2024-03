Atc, prove di distensione. Masinelli ai dipendenti: "Grazie per il vostro lavoro"

Poche righe scritte su carta intestata e fatte circolare sui cellulari e indirizzi email: così l’amministratore delegato di Atc, Francesco Masinelli, ha voluto rispondere direttamente ai dipendenti circa l’affondo portato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Masinelli durante la riunione della commissione consiliare convocata per fare luce sul ’caso Bianchi’, la vicenda delle retribuzioni inizialmente corrisposte al presidente di Atc nel corso del primo mandato e poi, recentemente, chieste indietro dalla stessa azienda. "Come chiunque può personalmente verificare – ha scritto Masinella nella lettera inviata ai lavoratori –ho affermato che, quando gli errori non rimangono episodi ma si ripetono nel tempo, è doveroso chiedersi se i vertici dell’azienda abbiano operato correttamente. Diffido chiunque dal tentare di stravolgere quanto dichiarato cercando di trasformare l’esigenza di una verifica dell’operato dei ruoli apicali in una generica disistima di tutti i dipendenti ai quali, al contrario – rilancia l’amministratore delegato di Atc Esercizio – esprimo ancora una volta il mio ringraziamento per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono consentendo all’azienda, pur in un contesto complicato, di fornire un servizio essenziale per i cittadini".