Assunzioni Oss: "Asl 5 applichi l’emendamento"

Con un’interpellanza presentata nei giorni scorsi, il consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli, chiede al sindaco e alla giunta "se e come intenda agire nei confronti di Asl 5, per indurre l’azienda a procedere all’assunzione delle 20 unità di Oss anche mediante l’applicazione di quanto previsto dell’Emendamento Rossomando, così da attingere dalla graduatoria formata dalle ex lavoratrici e dagli ex lavoratori Oss di Coopservice". Visti gli impegni politici che proprio la Regione Liguria ha assunto per fornire una stabilità lavorativa a questi Oss, Raffaelli si sofferma sulla loro disavventura. "È utile e doveroso ricordare la complicata vicenda vissuta dalle 150 lavoratrici e lavoratori Oss di Coopservice, in passato in forza alle strutture sanitarie di Asl 5 e poi licenziate ingiustamente, per effetto del concorso pubblico bandito da Asl 5. Quindi appare del tutto incomprensibile che Asl 5 rinunci all’applicazione di quanto previsto dall’Emendamento Rossomando".