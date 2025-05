Assegnate le case Erp. Pronta la graduatoria

Dopo l’assegnazione degli alloggi Botta e di quelli messi a disposizione con il bando Ers - la cui procedura si è recentemente conclusa - è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica. Si tratta degli alloggi sparsi su tutto il territorio comunale che, come specificato sul bando pubblicato da Arte Spezia, saranno destinati a famiglie con un Isee inferiore a 17mila euro, che sale invece a 20mila per i mono-componenti. Aperta quindi ora la fase in cui ogni partecipante al bando avrà la possibilità di verificare il proprio punteggio e, se necessario, presentare ricorso. Tra 30 giorni, in assenza di ricorsi verrà pubblicata la graduatoria definitiva, permettendo l’assegnazione degli alloggi disponibili. L’azienda regionale territoriale edilizia della Spezia stima di consegnarne all’incirca una decina nel periodo di validità della graduatoria oltre a quelli che, nel frattempo, risulteranno assegnabili a seguito di lavori o che torneranno nella disponibilità di Arte.

"Dopo il bando Botta – spiega l’assessore Sara Viola – e il bando Ers della scorsa primavera che hanno già permesso l’assegnazione di nuovi alloggi sul nostro territorio comunale, oggi compiamo un altro passo fondamentale. Un momento chiave per la nostra città che testimonia l’impegno costante nel garantire il diritto all’abitazione". Le politiche abitative rappresentano una priorità assoluta per l’amministrazione Ponzanelli: si ricorda infatti che lo scorso ottobre il Comune di Sarzana, approvando il protocollo d’intesa per consulenza e assistenza amministrativa e tecnica con Arte proprio in relazione al bando per l’assegnazione di alloggi di Erp sfitti di risulta, aveva deciso di offrire un supporto ai cittadini per presentare la domanda volta all’assegnazione degli alloggi. La graduatoria provvisoria degli alloggi Erp è consultabile sul sito di Arte Spezia.

Elena Sacchelli