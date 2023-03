Asl, infermieri interinali Arriva la stabilizzazione

"Finalmente le Asl liguri potranno stabilizzare anche il personale infermieristico con contratto interinale che ha prestato la propria attività durante la pandemia. Si tratta di un passo avanti importante verso il recupero di un gap che creava un’ingiusta disparità di trattamento. Il governo Draghi aveva già previsto che questa tipologia di lavoratori venisse stabilizzata, ma inspiegabilmente le diverse Asl non hanno dato seguito a questa direttiva. Oggi l’assessore Gratarola, rispondendo alla mia interrogazione – in cui si chiedeva di non privare tutti coloro che erano stati assunti attraverso agenzie di lavoro interinali di essere stabilizzati – ha fatto sapere che quanto proposto anche in Liguria diventerà realtà". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione firmata con i colleghi Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti e Armando Sanna. "Questo è un atto di giustizia nei confronti di quei tanti lavoratori che erano ancor più precari di coloro he avevano un contratto a tempo determinato e che oggi possono raggiungere il traguardo della stabilizzazione: un punto di arrivo e nello stesso tempo un punto di partenza più concreto per il loro lavoro. Una politica – conclude Natale – che ora deve essere estesa a tutti gli altri professionisti della sanità pubblica in attesa di una stabilizzazione".

Una battaglia questa che il consigliere del partito democratico, Natale, sta portando avanti da parecchio tempo. E l’ultima interrogazione presentata dal consigliere sul problema trova dunque nelle affermazioni dell’assessore alla sanità regioanle Gratarola una risposta positiva. Nella sua nota il consigliere Natale, infatti, prendeva spunto dalla legge per fronteggiare la grave carenza di personale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che aveva prestato servizio durante l’emergenza Covid facendo inolter presente che iol decreto legge “Milleproroghe“ prevedeva espressamente la possiiblità di ampliare anche a questi lavoratori con contratto interinale la possibilità di una stabilizzazione.

"Un passo avanti – dice infatti Natale – che colma un divario e riconosce il lavoro svolto da tutto il personale sanitario durante il difficile periodo della pandemia senza alcuna differenza di trattamento tra i due tipi di assunzione "