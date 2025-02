Asilo nido della Marina. Protesta la Cgil

Appalto al ribasso, scatta lo stato di agitazione del personale in servizio presso il Nido del Mare, la struttura organizzata dalla Marina militare situata vicino alla Caserma Duca degli Abruzzi. A proclamarlo è la Funzione pubblica Cgil della Spezia: la protesta nasce a seguito del recente cambio di appalto deciso dal ministero della Difesa per la gestione dell’asilo, un servizio educativo destinato ai bambini dai tre mesi ai tre anni, istituito 14 anni fa per volontà della Marina militare al fine di supportare le famiglie dei propri dipendenti.

Letizia Verni, della segreteria della Funzione pubblica della Cgil spezzina, sottolinea che "il nuovo bando di gara, elaborato questa volta a livello centrale dal Comando marittimo di Roma, prevede condizioni economiche e gestionali fortemente restrittive. Queste scelte rischiano di compromettere la qualità del servizio e di determinare la perdita di posti di lavoro per il personale attualmente impiegato".

Secondo la sindacalista, "da tempo la Funzione pubblica Cgil denuncia gli effetti negativi della logica degli appalti al massimo ribasso, che penalizza i lavoratori attraverso tagli salariali e, come in questo caso, con il rischio concreto di licenziamenti. Per questi motivi – continua Letizia Verni – abbiamo aperto lo stato di agitazione e richiesto l’intervento del prefetto affinché si faccia portavoce presso la Marina militare per una revisione delle risorse destinate all’appalto, nella convinzione che vi siano margini per garantire la continuità occupazionale e la qualità del servizio educativo".