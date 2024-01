"Asili gratuiti per 22.400 famiglie"

Per tante famiglie liguri l’asilo dei propri bambini sarà più leggero e ci saranno finanziamenti aggiuntivi anche per favorire la pratica sportiva. Infatti sarà discussa domani dalla giunta di Regione Liguria la delibera che definirà i dettagli per disporre la gratuità degli asili nido per 22.400 famiglie. La delibera, che avrà un tetto massimo di Isee, sarà retroattiva quindi scatterà partirà da settembre 2023, data di inizio dell’anno scolastico. Da quest’anno inoltre prenderà il via anche la sperimentazione dell’insegnamento di una lingua straniera negli asili e nelle scuole materne, attraverso la formazione dei maestri su base volontaria.

"Questo è il miglior sostegno che possiamo dare alle famiglie – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (nella foto) – non solo dal punto di vista economico ma anche per un’organizzazione familiare che in alcuni casi può rivelarsi un pò più semplice per le mamme lavoratrici. Anche il mercato del lavoro andrà a beneficiare di questa manovra, senza dimenticare che le famiglie avranno più risorse a disposizione". E’ inoltre previsto, sempre nel piano di sostegno alle famiglie, un ampliamento della ’Dote sport’, la misura che copre i costi delle quote di iscrizione e del materiale sportivo per i ragazzi delle famiglie con reddito Isee fino a 35 mila euro. Le risorse salgono quindi dagli 1,4 milioni delle tre edizioni precedenti ai 2 milioni stanziati per il 2024. Anche in questo caso il previsto innalzamento del limite Isee fa crescere la platea dei beneficiari a un potenziale tra i 7 e gli 8 mila ragazzi.