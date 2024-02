Asd Rainbow Volley vince bando per gestire area verde di Melara: progetto di riqualificazione e socialità a La Spezia

Sarà la Asd Rainbow Volley a occuparsi della gestione dell’area verde di Melara: la società di pallavolo spezzina (con prima squadra militante in serie D femminile) si è aggiudata il bando di gara emesso dall’amministrazione comunale e avrà in concessione per 6 anni la gestione dell’area di proprietà del Comune, completamente recintata la cui estensione è di 5.020 metri quadrati con decorrenza 1 marzo 2024. L’area complessiva è costituita da una piazza-anfiteatro in parte perimetrata da gradinate, un fabbricato principale adibito a ’bar ristoro’ con area porticato, un altro edificio interamente adibito a servizi igienici e spogliatoi, un campo da calcetto ed un’area gioco attrezzata per bambini. La Rainbow ha presentato un progetto per rivitalizzare e riqualificare il parco, con interventi di manutenzione straordinaria che completano lavori già realizzati dall’amministrazione comunale nel mesi scorsi. Inoltre il gestore dovrà realizzare la proposta progettuale allegata alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione del compendio . "Il progetto presentato da Asd Rainbow Volley – spiega l’amministrazione comunale – punta alla riqualificazione dell’area dal punto di vista architettonico ma soprattutto ad un recupero funzionale a beneficio del quartiere e a favorire la socialità. Saranno ampliate e rafforzate le attività legate al food". L’area ristoro infatti, oltre a svolgere funzioni di bar, sarà adibita anche a pizzeria e focacceria e, vista l’ampiezza del locale, potrà essere utilizzata anche per l’organizzazione di feste di compleanno per bambini vista anche la vicinanza del parchetto giochi attrezzato. Il campo da calcio presente all’interno dell’area sarà sistemato per renderlo multifunzionale e, grazie all’installazione di una copertura, potrà essere utilizzato tutto l’anno non solo per il calcio ma anche per altri sport quali volley e basket.

Inoltre nel parco potranno essere organizzate, nei mesi estivi, attività quali cinema all’aperto, momenti musicali e spettacoli. I lavori di risistemazione inizieranno con la ristrutturazione del dehor per proseguire con Ia sistemazione della pavimentazione e la messa a norma a norma dei giochi per bambini presenti nell’area gioco. Sarà poi la volta della pulizia e sistemazione degli spogliatoi con annesso bagno pubblico e il ripristino della rete di recinzione del campo da calcetto. Le piante saranno potate e l’erba tagliata per una pulizia generale sia dell’area interna sia esterna.