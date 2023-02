Ascensore guasto, montascale per il disabile Scuse e visita risolutiva del presidente dell’Arte

Soluzione lampo dopo l’Sos per il guasto dell’ascensore nel palazzo dell’Arte di via Bragarina 56 con gravi riflessi su alcuni residenti disabili, in particolare un ragazzo in età scolare bloccato a casa da 10 giorni Ieri la visita del presidente Marco Tognetti alla sua famiglia: "Mi sono scusato per il disagio. Ho ascoltato il racconto delle difficoltà quotidiane e delle esigenze del ragazzo, presente all’incontro. Abbiamo subito provveduto a mettere disposizione un montascale mobile per sedia a rotelle che consentirà di superare la barriera architettonica costituita dalle due rampe di scale. Ho anche manifestato alla famiglia la disponibilità di Arte a consegnare un alloggio provvisorio privo di barriere architettoniche dove possa trasferirsi per il tempo di riparazione dell’impianto, qualora il sostegno fornito non fosse sufficiente. Ho sollecitato nuovamente la società con cui siamo in rapporto contrattuale per l’ascensore affinchè si adoperi per l’approvvigionamento il prima possibile dei pezzi meccanici ed elettronici da sostituire per il ripristino dell’apparato". Intanto arrivano a Tognetti i ringraziamenti della signora Cucci, mamma del ragazzo disabile: "Comprensivo, tempestivo, efficace. Grazie davvero!"