"Artisti in strada nel weekend a Sarzana, in via Bertoloni"

La strada come bottega artigiana e laboratorio artistico. Nel fine settimana, da venerdì a domenica, torna in via Bertoloni la rassegna ’Artisti in strada’ organizzata dal comitato dei commercianti. Dalle 10 alle 20 la via diventerà spazio espositivo per tanti pittori e artigiani che realizzeranno e esporranno le loro creazioni. Partecipano alla rassegna patrocinata dal Comune: Giulia Alberti (pittura e ceramica); Silvy Ascone (pittura e disegno a matita); Franca Baldacci (ceramica); Monica Baronti (scultura in ceramica); Patrizia Basso (pittura); Franca Maria Bologna (pittura, riciclo creativo e bijoux); Paola Bonacini (pittura); Giacomo Cappetta (scultura in legno); Oriana Cattoi (pittura); Raffaele Cavaliere (scultura e pittura); Liliana Cavanna (bijou in macramè, decorazione e pittura); Maria Chiocca (pittura); Giulia Ferrari (riciclo creativo di materiale di recupero); Giobatta Framarin (pittura); Nella Fruzzetti (pittura, scultura in legno, bijoux in metallo); Lucia Giorgi (pittura a acquarello); Graziella "Girò" Giromini (pittura); Gianni Gozzani (pittura); Isabella Iardella (macramè e pizzo al chiacchierino); Millo Lasio (pittura), Mirella Luciani (pittura); Graziana Masetti (pittura e arti applicate); Marzia Manzoni (ceramica); Ombretta Marchi (pittura); Stefania Martinico (pittura); Antonella Mezzani (pittografia); Isabella Monti (pittura); Carlo Nacini (pittura); Sabrina Raineri (pittura); Sergio Scantamburlo (pittura); Emauela Testa (pittura e ceramica); Fabrizio Tognoni (pittura).