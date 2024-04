Artisti in mostra a Palazzo Roderio. Il ricavato andrà ad ’Ogni Cuore’

Arte&Solidarietà. Questo il titolo della mostra organizzata dall’associazione ’Ogni Cuore’ con il contributo di Fondazione Carispezia e il patrocinio del Comune di Sarzana che, da martedì 30 aprile a sabato 5, maggio sarà allestita nell’atrio di Palazzo Roderio. Un modo per ringraziare e per mettere giustamente in mostra le oltre 40 opere che 35 artisti benefattori locali hanno voluto donare all’associazione per aiutarla a portare avanti il prezioso lavoro a sostegno delle fragilità.

L’associazione ’Ogni Cuore’, che trova spazio nell’oratorio di Santa Maria opera infatti nel campo delle disabilità psichiche, fisiche e psicomotorie offrendo, soprattutto ai giovani giunti al termine del loro percorso scolastico, gli spazi educativi e socializzanti che sono preziosi per il loro processo di integrazione che necessiterebbe di un importante contributo pubblico. Grazie al contributo di Fondazione Carispezia e alla disponibilità dell’amministrazione Ponzanelli, che oltre al patrocinio ha concesso l’agibilità dell’atrio di palazzo civico, a partire dalle 16 di martedì prossimo avrà ufficialmente inizio la mostra che si concluderà alla stessa ora di domenica 5 maggio. Un modo per mettere in mostra gli artisti locali e per ringraziarli delle loro donazioni, ma anche un modo per coinvolgere attivamente i 9 ragazzi che l’associazione segue e autofinanziarsi. "Abbiamo voluto organizzare quest’iniziativa per mettere in mostra le meravigliose opere che diversi artisti locali, ma non solo, ci hanno voluto devolvere – ha spiegato Rosanna Pittiglio, presidente di Ogni Cuore –.Tra queste anche una del nostro Paolo Emilio Gironda che la moglie ha voluto donarci. Un’opera del suo ultimo periodo, in cui a differenza della solarità tipica di diversi suoi lavori, emerge invece il dolore della malattia". Attesa e soprattutto auspicata un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza: in occasione dell’esposizione chiunque vorrà potrà effettuare un’offerta a favore dell’associazione e, in cambio, potrà avere l’opera che ha catturato la sua attenzione. Giulia degli Alberti, Giuseppe Arduca, Franca Baldacci, Monica Baronti, Franca Bologna, Paola Bonacini, Giacomo Capetta, Raffaele Cavaliere, Gabriella Cavazzuti, Maria Chiocca, Donatella Cremonesi Docrè, Monica Fanoli, GioBatta Framarin, Nella Fruzzetti, Federica Gianfranchi, Lucia Giorgi, Valentina Giovando, Graziella Giromini, Paolo Emilio Gironda, Isabella Jardella, Litty Jetty, Leone Lasio, Millo Lasio, Mirella Luciani, Ombretta Marchi, Graziana Masetti, Cristina Mazzetti, Jeronimo Merino, Roberto Merlino, Antonella Mezzani, Sonia Niello Tiziana Pietrini, Sergio Scantamburlo, Fabrizio Tognoni e Ilaria Vinciguerra. Questi i 35 artisti benefattori.

Elena Sacchelli