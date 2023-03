Artisti di strada Le nuove regole per l’estate

Il fenomeno è sempre stato foriero di polemiche, tanto da varcare negli ultimi anni persino le porte del Tar: da una parte gli artisti di strada intenzionati a esibirsi nei borghi affollati di turisti con l’obiettivo di sbarcare il lunario, dall’altra le amministrazioni comunali che, nel tentativo di soppesare interessi e garantire la sicurezza, hanno regolamentato il tema suscitando in qualche caso forte malcontento. Con la stagione turistica alle porte, a Monterosso anche quest’anno il Comune ha deciso di normare presenza e esibizioni. Il dispositivo individua, dal 1° aprile e fino al 31 ottobre, spazi, autorizzazioni e orari da concedere agli artisti che giungeranno nel borgo. Una scelta, quella di individuare aree e fasce orarie per l’esercizio dello spettacolo di strada, motivata dal "notevole afflusso turistico che comporta un’alta concentrazione di persone in spazi ristretti" nel periodo estivo. Tre le aree individuate dal Comune. Due si trovano lungo via Fegina: nella prima, uno slargo pedonale antistante il campo sportivo, potranno essere autorizzati contemporaneamente fino a un massimo di tre artisti di strada o pittori, esclusi i musicisti; nella seconda, uno slargo in prossimità della galleria, potrà essere autorizzato all’esercizio solo un musicista. Nella terza area, lungo la salita Cappuccini, nel borgo monterossino, potrà operare (sempre con autorizzazione comunale) un solo artista o pittore, e anche in questa zona non potranno esibirsi i musicisti. Stabilite anche le fasce orarie, valide per tutti i giorni della settimana. Potranno operare dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22, mentre i musicisti potranno esibirsi solo dalle 20 alle 22.