Artisti ’Dentro i colori’ Mostra collettiva dell’Ucai nel segno di Kandinsky

Penultimo appuntamento espositivo della stagione 202223 dell’Ucai della Spezia. Fino al 10 giugno, nella sede del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’ di via don Minzoni 62 – aperta venerdì e sabato, dalle 17 alle 18.30 – ecco ‘Dentro i colori’, a cui seguirà la personale della giovane pittrice Nicol Squillaci. "Gli espositori hanno affermato nei loro lavori – spiega il critico Valerio Paolo Cremolini – come il colore, nelle declinazioni più vigorose, o, al contrario, più tenui, sia il protagonista di innumerevoli esperienze creative, che non escludono la scultura, mirate a generare forme e immagini non prive di contenuti emotivi e spirituali". Non a caso come riferimento della rassegna è stato proposto un significativo pensiero di Vassilij Kandinsky che, nel saggio ‘Lo spirituale nell’arte’ scrive che ‘il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima’. "Per il precursore dell’ Astrattismo al colore azzurro è annessa, infatti, la sensazione della spiritualità e l’evocazione dell’infinito; al rosso della passione; al giallo del dinamismo, ecc. Il celebre pittore, inoltre, associò i colori a soluzioni lineari (diagonale, verticale, orizzontale) e, dotato del particolare fenomeno, conosciuto come sinestesia, era in grado di attribuire ai colori differenti percezioni sensoriali". L’intervento introduttivo di Cremolini, durante il vernissage, è stato simpaticamente preceduto dai pensieri dell’assessore Patrizia Saccone, presente alla mostra in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini. A condividere la collettiva gli artisti Gloria Augello, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Andrea De Pasquale, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio.

Marco Magi