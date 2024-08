Artigiana del pentagramma. La cantautrice Nina Zilli fa tappa in piazza Europa

Dopo Mr. Rain, Cristiano De Andrè ed Edoardo Bennato. sarà la volta di Nina Zilli: la cantautrice farà tappa con il suo tour estivo stasera alla Spezia, accompagnata sul palco da sei musicisti, coinvolgendo il pubblico ed esibendosi con i suoi brani più noti. Prosegue nell’arena di Piazza Europa la rassegna dei concerti estivi del ‘La Spezia Estate festival’, alle 21.30, con una delle artiste italiane più eclettiche e apprezzate nel panorama musicale. Nina è partita dalla musica anni ‘70 per arrivare piano piano alla sua musica ‘perfetta’. Dopo poco più di un anno dall’uscita del singolo ‘Innamorata’, la Zilli, che si definisce un’artigiana musicale perché adora anche cinema e tv oltre alla musica, è ripartita in tour.

Lasciata la sua città natale Piacenza, Maria Chiara Fraschetta ha coltivato il suo sogno nel mondo della musica dapprima studiando da soprano e in seguito prendendo parte alle band Chiara & Gliscuri e Franziska. Il sound Nina Zilli è profondamente soul e contaminato da reggae, ska, rocksteady, con un orecchio sempre teso alla tradizione italiana di Mina e Celentano. Il nome d’arte scelto da Maria Chiara unisce una delle sue artiste preferite, Nina Simone, e il cognome della madre. Nina debutta nel 2009 con l’ep omonimo trainato da ‘50mila’, il duetto con Giuliano Palma scelto da Ferzan Ozpetek come colonna sonora del film ‘Mine Vaganti’. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con ‘L’Uomo che Amava le Donne’, il primo singolo del suo primo album ‘Sempre Lontano’, con cui ha vinto il Premio della critica Mia Martini e il Premio della sala stampa radio e tv. ‘L’Amore è Femmina’, secondo album dell’artista, viene pubblicato nel 2012 e viene seguito da ‘Frarsi & Fumo’ del 2015. Nel 2017 esce ‘Modern Art’, che include ‘Mi hai fatto fare tardi’ in collaborazione con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso, ‘Ti amo mi uccidi’ e ‘Senza appartenere’ presentato a Sanremo del 2018.

Nina Zilli ha inoltre collaborato con importanti artisti del panorama musicale italiano come Diodato, Danti, J-ax e Clementino. I biglietti sono in vendita online sui circuiti Ticketone e Vivaticket e al botteghino del Civico, aperto dalle 8.30 alle 12.30, oltre che nella biglietteria dell’area spettacoli di piazza Europa dalle 18.30. Info allo 0187 727521 e a [email protected].

Marco Magi