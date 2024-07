Arti performative di oggi. Sul palco di ’Nuove Terre’ tecnologia e artigianato

Unisce tecnologia e artigianato della scena la nuova edizione, la dodicesima, di ‘Nuove Terre’, il Festival multidisciplinare di spettacoli dal vivo ideato da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci (foto) e quella organizzativa di Annastella Giannelli, che nel corso degli anni ha costruito nel levante della regione un vero e proprio circuito diffuso aperto alle arti performative contemporanee, in una fusione perfetta tra pop e sperimentazione. Gli organizzatori vogliono dimostrare che l’utilizzo di nuove forme espressive può accompagnarsi alla riscoperta di emozioni antiche, attraversando racconti e paesaggi con pazienza, riflessione e lentezza, anche nel vortice di stimoli spesso confusi che invadono la nostra esperienza quotidiana. Si parte stasera (e si va fino al 26 agosto) con gli artisti portoghesi di Teatro da Garagem, con lo spettacolo ‘Teatro de papel’ a Deiva Marina, un lavoro in cui le molte tracce lasciate da una vita di consumi si trasformano magicamente in scenari incantati. In questa occasione, Officine Papage introduce per la prima volta nel festival l’uso intelligente degli smart glasses e della realtà aumentata, grazie al suo nuovo progetto, ‘On Stage! Strategie per un Teatro Accessibile Globale ed Efficiente’, finanziato dall’incentivo ‘Transizione digitale organismi culturali e creativi’ (Tocc) promosso dal ministero della Cultura e inaugurato dalla compagnia in primavera durante una tournée a Lisbona. Attraverso le nuove tecnologie, alcuni degli spettacoli in programma saranno accessibili anche a tutti coloro che – per ragioni di barriera linguistica o disabilità – ne sarebbero esclusi, e si arricchiranno di contenuti. Molte saranno le attività collaterali, come l’iniziativa ‘A teatro in bicicletta tra Bonassola e Framura’, e l’organizzazione di viaggi in auto condivisi tra costa e colline dell’iniziativa ‘Bla Bla Theater’. Mentre per favorire l’incontro tra pubblico e protagonisti ci saranno le anteprime del ‘RaccontaFestival’ e la ‘Notte con l’artista’, che seguirà ogni rappresentazione. Info: 371 4612350 o [email protected].

Marco Magi