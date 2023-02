Arsenale, incontro col Ministro

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini in visita istituzionale ieri al Ministero della Difesa insieme all’onorevole Maria Grazia Frijia. "Ringrazio il Ministro Guido Crosetto per l’incontro fruttuoso e molto cordiale che ci ha permesso di fare il punto sulle varie tematiche della difesa spezzina, in particolare sul tema dell’occupazione nell’Arsenale Militare. Abbiamo infatti posto le basi per continuare un dialogo costruttivo per tutti i temi che interessano lo spezzino e in particolare sugli investimenti pubblici e privati. Il nostro territorio è un’eccellenza che deve essere valorizzata, sono certo che il percorso avviato darà presto importanti risposte".

"C’è grande sinergia fra Roma e Spezia sulle tematiche più importanti del nostro territorio fra cui la Difesa – dichiara l’onorevole Maria Grazia Frijia – anche da Roma la nostra priorità è valorizzare al massimo La Spezia e tutte le sue potenzialità. Per questo ringrazio il Ministro Crosetto di averci ricevuto e aver iniziato un percorso serio e strategico".