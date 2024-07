Arriva ’Sea Watch’ con 156 migranti

Ad accorglierli troveranno l’alba sul Golfo e una città pronta come sempre a mostrare il suo lato solidale. Arriveranno stamani al porto (intorno alle 6) i 156 persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalla nave Sea Watch 5 dell’omonima Ong tedesca: l’imbarcazione dopo un lungo viaggio, farà sbarcare i migranti (tra cui 37 donne e 43 minori, di cui alcuni non accompagnati) accolti da una task force di associazioni di volontariato, Asl, Prefettura, Caritas e forze dell’ordine, come già accaduto in occasione dell’arrivo della Geo Barents. Nelle attività logistiche e di assistenza sanitaria saranno coinvolti 50 operatori della Croce Rossa della Spezia, Levanto e Riccò del Golfo. I volontari Cri saranno impegnati in porto per l’allestimento del sito di sbarco, che accoglierà 9 strutture mobili e cinque ambulanze pronte per eventuali trasporti nelle strutture sanitarie. Oltre all’allestimento del campo e al coordinamento logistico, i volontari della Croce Rossa si occuperanno dell’accoglienza dei migranti e dell’assistenza sanitaria, supportando il personale di Asl, Questura e sanità marittima durante tutte le operazioni di sbarco. La Cri garantirà anche il servizio di ’Restoring family links’, per aiutare le persone sbarcate a mettersi in contatto con i propri familiari, attraverso la rete internazionale della Croce Rossa. Ad attendere i migranti anche un presidio di accoglienza organizzato al faro rosso del Molo Italia su iniziativa di Cgil, Arci, Anpi, Amnesty International, Buon Mercato, Mediterraneo, Circolo Pertini, Leali a Spezia/Lista Sansa, Pd, Rifondazione, M5S, Pci, Italia Viva, Federconsumatori, Circolo Operaio, Compagno è il mondo, Rete Pace e Disarmo, Rete per la Pace Sarzana.