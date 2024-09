Arriva l’ambulatorio della Cri

’Operazione Donatella’, il tour sanitario organizzato dalla Croce rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti, fa tappa in Val di Vara. Domani l’ambulatorio mobile della Cri visiterà le frazioni calicesi, con le infermiere volontarie e il medico specialista della Croce rossa che per tutta la giornata resteranno a disposizione della popolazione per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. Ecco il cronoprogramma delle visite organizzate nelle frazioni di Calice: dalle 8.30 alle 9.30 l’ambulatorio mobile della Croce Rossa sarà a Bruscarolo, dalle 10 alle 10.50 a Pianaccia, dalle 11 alle 13 a Piano di Madrignano, dalle 14.50 alle 16.20 a Valdonica e dalle 16.30 alle 18 a Madrignano Castello. Gli abitanti di Ferdana, Novegina, Pantanelli, Usurana e Martinello potranno raggiungere l’ambulatorio mobile durante la sosta nella frazione più vicina.

Oltre che un servizio sanitario gratuito per i cittadini del territorio spezzino, “Operazione Donatella” vuole anche essere un ricordo della volontaria della Croce Rossa Donatella Galeotti, scomparsa a gennaio lasciando un grande vuoto nell’associazione. Per questo le Infermiere Volontarie della CRI della Spezia hanno voluto dedicare l’iniziativa lanciata nei mesi scorsi proprio a lei.