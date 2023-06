Arriva ’Kappa’ Il ritiro ancora a Santa Cristina

Ci sono già le prime novità dello Spezia 2023-2024 che giocherà nel campionato di serie B. Cambia lo sponsor tecnico: non ci sarà più la Acerbis, dopo tanti anni tra cui i tre nella massima divisione oltre a quello della promozione. Le nuove maglie e il materiale delle Aquile sarà prodotto dalla Robe di Kappa, un accordo già deciso da mesi che prevedeva ovviamente anche l’ipotesi retrocessione. C’è grande curiosità per sapere come sarà la nuova divisa, ma ci vorrà ancora del tempo.

Intanto ieri la società ha ufficializzato il ritiro a Santa Cristina Valgardena, dove già lo Spezia aveva effettuato la preparazione estiva la scorsa stagione. Si partirà tra meno di un mese, le date sono dal 10 al 28 luglio. Il campionato cadetto partirà il 19 agosto e in precedenza ci sarà la coppa Italia il 12 agosto, probabilmente contro il Venezia se verrà confermato il tabellone degli anni precedenti.

M.B.