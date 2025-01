Arrestato ventenne con la coca nel marsupio

Un ventenne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura della Spezia. Il giovane è stato trovato con oltre un etto di cocaina ancora allo stato grezzo. L’amico che si trovava con lui in macchina è invece stato denunciato. I poliziotti coordinati dal dirigente Alessandro Pescara Di Diana sono entrati in azione dopo aver visto transitare a Santo Stefano Magra, in direzione Sarzana, una vettura con a bordo un volto noto alle forze dell’ordine e hanno così deciso di eseguire un controllo. Il più giovane, 22 anni magrebino, si è mostrato particolarmente agitato e così l’esperienza dei poliziotti li ha portati a prestare maggior attenzione. Da un marsupio nascosto all’interno del veicolo è stato ritrovato un ingente quantitativo di cocaina, ancora allo stato grezzo e un bilancino di precisione nascosto nel vano porta oggetti. Un controllo della targa ha permesso di accertare che l’autovettura sulla quale viaggiava la coppia non era coperta da assicurazione quindi è stata sequestrata dai colleghi della polizia stradale chiamata in ausilio. Il ventiduenne, valutata la dinamica dei fatti e i precedenti specifici, è stato arrestato e associato al carcere di Villa Andreinio, mentre il trentenne connazionale e incensurato che stava guidando la macchina denunciato per concorso. La posizione dell’arrestato è adesso al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica Claudia Merlino.

Massimo Merluzzi