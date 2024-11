Armi e droga tra Italia e Spagna: arresti anche a La Spezia

La Spezia, 19 novembre 2024 – Ci sono arresti anche a La Spezia nella vasta operazione della polizia di Stato di Genova, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo ligure. L’operazione mira a smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con ramificazioni tra il Piemonte, la Puglia, la Campania, la Lombardia, la Liguria e la Spagna.

Numerosi gli arresti eseguiti a Torino, La Spezia, Lodi, Bergamo, Bari, Lecce, Salerno e Monza dagli investigatori della squadra mobile del capoluogo ligure, con la collaborazione degli uffici delle diverse questure interessate, nonché in Spagna, effettuati dalla polizia iberica, nei confronti di persone responsabili, a vario titolo, di reati concernenti il traffico, anche internazionale, e lo spaccio di stupefacenti, la rapina, la ricettazione, la violazione delle norme in materia di armi. Tra le persone arrestate ci sono alcuni collaboratori di giustizia e familiari sottoposti al programma di protezione. Numerose le perquisizioni sia in Italia che all'estero