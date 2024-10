Argento nella Coppa Europa di Genova

La Fasi, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana presieduta dallo spezzino Davide Battistella festeggia l’ottima riuscita della Coppa Europa Boulder, che si è appena conclusa nella cornice del Porto Antico di Genova con un grande successo di pubblico e la medaglia d’argento per l’azzurra Irina Daziano. Un esordio con i fiocchi per la città della Lanterna, per la prima volta nella geografia della Coppa Europa, grazie anche al sostegno del Comune di Genova e della Regione Liguria, che hanno inserito l’evento nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Il podio al femminile ha visto sul gradino più alto la slovacca Martina Bursikova, seguita dalla Daziano, applauditissima dal pubblico di casa e dalla tedesca Roxana Wienand. Fra i maschi, l’unico italiano a conquistare la finale è stato Niccolò Antony Salvatore, oro ai recenti Campionati Universitari a Koper, settimo ma costretto ad abbandonare il campo gara a causa di un infortunio; l’oro è andato al bulgaro Slav Kirov, l’argento al tedesco Thorben Perry Bloem e il bronzo al francese Antoine Girard. Assegnati anche i trofei di circuito: la Coppa Europa assoluta alla tedesca Roxana Wienand, argento per la slovacca Bursikova e bronzo per la spagnola Macià Martin. Sul fronte maschile, trofeo all around e argento ai francesci Antoine Girard e Leo Favot e bronzo per il tedesco Thorben Perry Bloem. "Avvicinarsi a questo sport significa capire cos’è la fatica, l’impegno e la condivisione con gli altri. Genova si vuole candidare ad ospitare questo evento sempre, non solo quest’anno" ha commentato il sindaco Marco Bucci.

"Siamo al settimo cielo per il risultato di questo evento sportivo – ha sottolineato Battistella, padre della talentuosa atleta Viola – al di sopra di ogni aspettativa in termini di partecipazione ed entusiasmo. È stata una grande gara che rappresenta il punto d’inizio di una serie di competizioni che realizzeremo in questa regione da cui è partito il movimento dell’arrampicata sportiva negli anni scorsi e che ha fatto la storia con alcuni arrampicatori importanti. La parete sul mare la rappresenta e fa pensare a posti quali Finale e il Muzzerone. È stato un inizio importante che vorremmo mantenere sulle ali di questa crescita importante in tutta Italia, ma anche nella Liguria tutta, con afflussi importanti e un turismo mirato a questo tipo di attività". Chiara Tenca