"Area Enel, subito il tavolo operativo"

"Salutiamo con favore l’interlocuzione tra il presidente Toti ed i vertici di Enel sul futuro dell’area Enel, ma adesso si convochi subito il tavolo operativo con tutti gli attori associativi, economici ed istituzionali interessati". Così Luca Comiti (Cgil), Antonio Carro (Cisl) e Marco Furletti (Uil) che continuano: "Che l’area debba essere destinata a ospitare attività industriali sostenibili coinvolgendo il tessuto produttivo del territorio lo diciamo da tempo, ed apprezziamo il fatto che sia stato rimarcato anche da Toti e dai vertici Enel. Contemporaneamente, crediamo che il tavolo di lavoro comune debba essere convocato al più presto e senza perdere altro tempo, in modo tale da attivare un percorso concreto ed organico con cronoprogrammi certi. Come sindacati siamo disponibili a fornire il nostro contributo per traguardare per l’area l’obiettivo di un futuro composto da attività industriali, anche innovative e sostenibili e cospicua e buona occupazione".