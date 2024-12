Aperta la stagione del pattinaggio su ghiaccio in piazza Verdi

La Spezia, 7 dicembre 2024 – Una grande atleta, i personaggi dei cartoni animati e poi via via un successo costante. Ufficialmente aperta la stagione del pattinaggio su ghiaccio alla Spezia con l’inaugurazione della pista avvenuta nei giorni scorsi in piazza Verdi.

Un appuntamento ormai tradizionale per la nostra città. L’evento, tenutosi alle ore 16, ha visto la straordinaria partecipazione di Alessia Tornaghi, che ha regalato al pubblico una dimostrazione del suo talento. A rendere il pomeriggio ancora più speciale, le mascotte giganti di Stich e Orso, che hanno intrattenuto i più piccoli con momenti di animazione e scatti fotografici. L’atmosfera festiva è stata arricchita dalla presenza de Le Cussadié, artisti internazionali che hanno incantato il pubblico con le loro performance. Nell'arco del percorso della pista, fino a domenica 19 gennaio, in programma spettacoli di pattinaggio artistico.

Durante tutto il periodo di apertura, Asd Liguria Ghiaccio e altre associazioni del territorio proporranno esibizioni spettacolari. Un’iniziativa per tutti, senza barriere. Anche quest’anno, i bambini seguiti dai servizi sociali del Comune e dalle associazioni avranno la possibilità di pattinare gratuitamente con il supporto di tutor qualificati. Questa iniziativa, che ha riscosso grande successo lo scorso anno, rappresenta un segno concreto dell’impegno della città per l’inclusione sociale. Un mese di eventi sulla pista di pattinaggio che sarà animata ogni fine settimana con la presenza di simpatiche mascotte, che accompagneranno bambini e ragazzi nei loro momenti sul ghiaccio.

Il programma natalizio prevede: il 24 e 25 dicembre Babbo Natale che farà visita alla pista, distribuendo biglietti omaggio ai giovani pattinatori presenti; poi il 31 dicembre il Capodanno sulla pista, quando La Spezia saluterà il nuovo anno con una festa sulla pista di pattinaggio (panettone, bibite e spumante saranno offerti a tutti i presenti per brindare insieme al 2025); infine il 6 gennaio la Befana arriverà con dolci e biglietti di ingresso in omaggio.

Questi gli orari. Dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, i venerdì dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23. Nei festivi e prefestivi: dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23. Dal 20 dicembre al 6 gennaio la pista osserverà gli orari dei giorni festivi (gli orari potrebbero subire delle variazioni a causa delle condizioni atmosferiche).