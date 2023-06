Anziani a La Spezia, Aperte le Iscrizioni per Soggiorni Estivi e 'Aree Oasi'

Aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi rivolti ai cittadini più anziani. Possono partecipare i cittadini che abbiano già compiuto i 65 anni o che abbiano età inferiore se coniugi o conviventi di anziani a loro volta ultrasessantacinquenni. Si svilupperanno alla Venere Azzurra di Lerici in spiaggia attrezzata (dalle 8.30 alle 12) e al Parco dei Pesci di Bragarina con pranzo e riposo (dalle 9.30 alle 16.30). E in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser, sono state organizzate una serie di iniziative di socializzazione con soggiorni giornalieri sul territorio e gite di breve durata (anche in battello). Inoltre, sono state predisposte due ‘Aree Oasi’ che saranno aperte nei mesi di luglio e agosto per fronteggiare, con l’arrivo dell’estate, le possibili ondate di calore: si tratta di spazi climatizzati e attrezzati, che offrono attività ludico -ricreative e di socializzazione. I moduli per le domande possono essere ritirati e riconsegnati da venerdì 30 giugno a mercoledì 5 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, da Anteas in via del Canaletto 90 (telefono 351 8507205) e al punto informativo di largo Vivaldi 2.