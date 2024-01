’Antropolaroid’ di scena al Teatro Comunale. Ospite d’eccezione l’autore Tindaro Granata

Tindaro Granata ha vinto il Premio della Critica 2023 e arriva a Sori con lo spettacolo che aveva già riscosso questo premio nel 2011: ‘Antropolaroid’. Va in scena giovedì alle 21 al Teatro Comunale di Sori, dove con un ospite d’eccezione prosegue la IX Stagione Soriteatro, ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Scritto nel 2011, ‘Antropolaroid’ ha raggiunto quasi 400 repliche, entrando di diritto fra i classici contemporanei. È lo spettacolo con cui Granata ha rivelato la sua qualità di autore, accanto a quella già riconosciuta di interprete. Racconta la storia della sua famiglia, tra amore, morte, mafia e innocenza, attraverso un’originale rielaborazione della tradizionale tecnica del cunto siciliano. "Ci si sedeva tutti quanti intorno alla ‘conca’, che sarebbe il braciere – racconta Granata – e gli anziani iniziavano a raccontare. Ho preso queste vecchie storie e le ho messe in fila una dopo l’altra". Info e prenotazioni alla mail [email protected] o al numero 348 2624922 (anche Whatsapp).