Annullato l’incontro della Dante Alighieri

È stato annullato l’incontro di oggi, previsto per le 16, al liceo scientifico Pacinotti, nel quale il comitato spezzino della Società Dante Alighieri aveva invitato il presidente della Dante genovese Francesco De Nicola, docente emerito di Letteratura italiana all’Università di Genova, per una conferenza su Camillo Sbarbaro (per approfondire il libro a lui dedicato). Al via, invece, domani l’appuntamento mensile alla biblioteca Beghi con ‘The Book Lovers Club’, il club del libro targato Beghi. La nuova tappa è fissata per le 16.30 e in questa occasione gli organizzatori lasciano liberi i lettori di portare un libro a propria scelta per condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei presenti. La partecipazione all’evento è gratuita e l’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai lettori e dai bibliotecari. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0187 727885 o inviare una mail a [email protected].