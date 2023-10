Annullata anche la gara di Triathlon a Lerici: ecco perché

La chiusura delle due spiagge lericine continua a creare non pochi disagi al territorio. Non è bastata la chiusura anticipata dell’estate nei due principali arenili: a rimetterci sono anche gli eventi sportivi. Così, la gara di Triathlon olimpico che si sarebbe dovuta disputare domenica 8 ottobre, e che come ogni anno avrebbe accolto moltissimi atleti, è stata annullata dalla società organizzatrice SpeziaTriathlon proprio a causa della situazione in essere. Una decisione presa a seguito di un confronto con l’amministrazione comunale, e presa "per cause di forza maggiore", vista "l’allerta sanitaria che ha interessato il comprensorio di Lerici a seguito di esito positivo delle analisi per la presenza di batteri di Rotavirus che ha causato la chiusura di alcune spiagge a partire dai primi giorni di settembre". La società sportiva fa riferimento anche a "timore e perplessità riguardo alla partecipazione all’evento manifestati dagli atleti attraverso decine di email" e sottolinea l’impossibilità di trasformare la competizione in duathlon (corsa e ciclismo, eliminando il nuoto; ndr) in quanto "risulta non gradita alla maggioranza degli atleti iscritti ad un evento di triathlon". La società, nell’evidenziare come la scelta sia stata presa "nell’ottica di salvaguardare il più possibile la salute e la tranquillità degli atleti già iscritti e degli eventuali futuri aderenti la gara", ha annunciato che gli iscritti che abbiano già provveduto al pagamento della quota di partecipazione all’evento saranno pienamente rimborsati.