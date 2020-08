La Spezia, 29 agosto 2020 - Sono in corso dalle 15.30 le operazioni di recupero di un uomo deceduto in mare nel primo pomeriggio di fronte alla scogliera di Punta Bianca, ad Ameglia. Si tratta di un turista 51enne residente nel Perugino. L'uomo si è tuffato insieme alla compagna 34enne, ma le condizioni dell'acqua erano proibitive, con forti correnti e onde altissime.

La ragazza è riuscita faticosamente a risalire, aggrappandosi alle corde appese alla scogliera. L'uomo non ce l'ha fatta. La mareggiata non ha ancora reso possibile il recupero del corpo. Sul posto, con mezzi acquatici e squadre arrivate via terra, vigili del fuoco, guardia costiera, soccorso alpino e carabinieri.