Anna Grossi laureata in Filosofia a Pisa con 110 di votazione

Un traguardo importante per Anna Grossi (nella foto) che a 21 anni si è brillantemente laureata in Filosofia (con votazione 110/110), all’Università degli studi di Pisa discutendo un’interessante tesi dal titolo “Analisi del codice verbale e reale della moda in Roland Barthes. Cosa è cambiato oggi rispetto al suo modello”. Relatrice la professoressa Silvia Dadà. Grande soddisfazione in famiglia per la mamma Monica Lombardo, il papà Paolo Grossi stimato medico del reparto Otorino dell’ospedale Sant’Andrea e il fratello Nicola. Alla neo dottoressa in Filosofia i rallegramenti anche della nostra redazione.