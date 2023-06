Angelina e Wax di “Amici“ protagonisti a Le Terrazze

Angelina Mango e Wax hanno catalizzato l’attenzione di tanti fan nelle ‘pomeridiane’ e poi nel ‘serale’ di ‘Amici 2023’. I due finalisti del talent show condotto da Maria De Filippi saranno protagonisti di due eventi al centro commerciale Le Terrazze. La struttura di via Fontevivo si prepara ad accogliere i due giovani cantanti protagonisti dell’ultima edizione del programma, che si è concluso a metà dello scorso mese, per conoscere tutti i loro affezionati follower e presentare i loro nuovi album. Il primo ospite ad arrivare a Le Terrazze è Wax che, oggi dalle 17 in zona ristorazione-affresco al primo piano, sarà disponibile per firmare le copie del suo album di esordio, che porta il suo nome ed è uscito per la 21Co, l’etichetta discografica creata lo scorso anno dalla De Filippi, su licenza Warner Music Italy. A seguire, giovedì 8 giugno i fan potranno incontrare Angelina, finalista del talent show e vincitrice del circuito canto (a lei anche premio della critica e quello delle radio), per farsi autografare le copie del suo album ‘Voglia di vivere’ dalle 17.30 in zona ristorazione-affresco, al primo piano. Un’occasione speciale per tutti di incontrare le nuove baby star della musica, che probabilmente vedremo al prossimo Festival di Sanremo. Per partecipare i fan dovranno essere in possesso del cd originale non autografato. "Il Centro Le Terrazze è sempre pronto ad accogliere eventi di questo tipo – ha detto il direttore Giuseppe Muni – per regalare alla comunità momenti unici ed esperienze da ricordare. Siamo molto contenti che anche quest’anno il nostro Centro ospiti gli Instore Tour dei cantanti di ‘Amici’, a dimostrazione di quanto Le Terrazze siano un punto di riferimento per il nostro territorio". Sui social de Le Terrazze gli aggiornamenti sui firmacopie ecc. Per altre info visitare il sito www.le-terrazze.it.

Marco Magi