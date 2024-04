Andare per monti scattando foto

La sezione Cai La Spezia e il gruppo fotografico ‘Obiettivo Spezia’ hanno organizzato un concorso fotografico sul tema ‘La montagna nell’era del cambiamento climatico’. Indetto in collaborazione con il Comune della Spezia, l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la Fondazione Carispezia, ha lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza della montagna, per sviluppare la cultura della montagna intesa come risorsa da tutelare di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico; l’intento è quello di evidenziare ‘situazioni’ create dalla natura, ma anche dalle azioni dell’uomo nel nostro territorio (Lunigiana storica, Val di Vara, Val di Magra, Cinque Terre/Riviera ed Alpi Apuane). La partecipazione al concorso è gratuita ed i partecipanti saranno suddivisi in due categorie: studenti/classi della scuola media e superiore, ed adulti. Si potranno inviare un massimo di 2 fotografie da inoltrare con la scheda di iscrizione compilata e firmata, a [email protected] entro lunedì 20 maggio. Info su www.cailaspezia.it.