Ancora tagli sulle linee Atc. Passa solo un bus ogni ora: "Il caos, intervenga il sindaco"

La brutta notizia è arrivata nelle poche righe di un foglio A4 attaccato ad alcune fermate dei bus: ieri per tutta la giornata alcune linee urbane hanno subito un drastico taglio delle corse scese in alcuni casi a una sola l’ora, pur trattandosi di direttrici sempre molto frequentate. A subire la ’sforbiciata’ sono state la 1 Pegazzano-Bragarina, 5 Via Di Birano-Bragarina, 12 Favaro-Rebocco, 14 Pegazzano-Valdellora e 21 Fabiano Basso-Pieve: nella 1, 12, 14 e 21 si è passati a un solo bus l’ora durante la giornata, nella 5 solo tre corse al mattino, tagli che vanno ad aggiungersi a quelli già fatti nei giorni scorsi alla 3 Felettino-Chiappa, altra linea molto utilizzata. Variazioni di orario e rimodulazione delle frequenze previste anche per oggi sulle linee Pieve-Fabiano Basso, Sarzana-Santo Stefano, Pian di Follo-Ceparana e Ceparana-Spezia: la comunicazione è arrivata ieri pomeriggio col ’solito’ foglio appeso alle fermate. Da quanto emerso, il ’taglio’ è dovuto a carenze di organico anche della ditta che ha in subappalto alcune linee, in attesa del subentro nel servizio del consorzio Trotta-Riccitelli vincitore nei mesi scorsi della gara di assegnazione. Sulla vicenda prende posizione il gruppo consigliare del Pd che sul tema del trasporto locale si era ripromesso "di lasciare passare del tempo, per capire se Atc, con il nuovo management, fosse stata in grado di far rientrare una situazione, a nostro avviso, già in piena crisi, testimoniata da tagli e soppressioni di linee urbane che mai si erano attuate nel passato".

Critiche quindi alla riduzione "di fondamentali tratte cittadine, notizia data a poche ore dalla sua attuazione, prova definitiva che alla Spezia non è più possibile garantire un servizio di trasporto pubblico". Il Pd chiama quindi in causa "il sindaco Peracchini e l’assessore Casati, per le loro scelte fatte di tagli alle risorse economiche sul settore e individuazione di dirigenti inadeguati al ruolo. Si è così arrivati a distruggere una società ed un servizio pubblico, ereditati dal centrosinistra sani e privi di tali problemi". Situazione destinata a finire sui tavoli di un consiglio comunale straordinario che "chiederemo al più presto, dedicato al trasporto pubblico locale ed alla crisi attuale. Avanzeremo proposte e soluzioni concrete, impegneremo l’amministrazione ad azioni precise, da esercitare anche sui nuovi amministratori Atc. Anche lunedì sera, durante il consiglio comunale e la discussione sulle variazioni bilancio, chiederemo al sindaco di esprimersi a favore dello stanziamento di risorse economiche necessarie al ripristino del servizio".