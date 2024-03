Anche il focus su minori e sinistri stradali nel convegno della polizia locale

La Spezia, 9 marzo 2024 – Con la cornice della nostra passeggiata a mare, si è concluso ieri il Convegno Nazionale annuale della polizia locale della Spezia, giunto alla sua 27esima edizione ed ospitato nel Terminal Crociere di largo Fiorillo.

L’evento, organizzato dalla società Maggioli, con il patrocinio del Comune della Spezia, che ha aperto i lavori con l’intervento del sindaco Pierluigi Peracchini, ha visto un incremento delle iscrizioni di oltre il 30% rispetto alla precedente edizione, con la presenza di ben 26 stand espositivi allestiti dalle aziende specializzate nel settore della vendita e fornitura di strumentazioni tecnologiche, informatiche, di servizi, allestimento veicoli di polizia ed abbigliamento tecnico nel ramo della sicurezza stradale.

Confermata anche la sessione pomeridiana dedicata alla sicurezza sulle strade curata da Asaps, Associazione sostenitori amici della polizia stradale.

Polizie locali provenienti dai Comuni di tutta Italia, isole comprese, ed anche appartenenti alle forze dell’ordine, come la specialità della polizia stradale, si sono quindi ritrovati per dibattere su normative di stretta attualità inerenti sia la sicurezza urbana che la sicurezza della circolazione stradale, con approccio critico e di approfondita analisi su temi socialmente rilevanti quali la condizione minorile in area urbana, con un focus sui reati più diffusi commessi da minori e la tutela dei minori da parte degli Organi di Polizia rispetto a documentate situazioni di disagio e maltrattamenti, illustrati e commentati da qualificati relatori del Tribunale dei Minorenni di Torino. Sul palco si sono alternati, su temi come l’evoluzione delle attività di polizia giudiziaria nei rilievi di sinistri stradali con esito mortale, le possibili criticità in sede di applicazione dell’imminente opera di revisione del Codice della Strada, l’inasprimento delle sanzioni e la loro applicazione legata all’abbandono di rifiuti irregolare, giuristi e dirigenti di polizia locale e della polizia del territorio nazionale di chiara fama ed indiscussa competenza sia testuale che dottrinale.

Quindi un successo di pubblico e polo di attrazione per le attività commerciali del settore, che l’amministrazione comunale ed il comando della polizia locale intendono replicare anche per il prossimo anno.

Alla kermesse ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza ed alla polizia locale Giulio Guerri che a margine dei lavori ha dichiarato: “Ringrazio il personale della polizia locale per l’organizzazione di questo importante evento nazionale, che è stato anche quest'anno nella nostra città occasione di approfondimento sui temi della sicurezza. Il prossimo appuntamento sarà una iniziativa di formazione, divulgazione e studio che metterà la qualificata esperienza degli addetti ai lavori nel campo della sicurezza a disposizione di tutta la cittadinanza”.

Marco Magi