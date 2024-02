Amore assordante nel libro di Monese

Verrà presentato domani, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘Assordante come l’amore’ di Gianfranco Monese. Dialoga con l’autore Alessandro Ebuli. Sul finire degli anni Novanta, la vita di Man – gestore di ‘Approfondisco’, storico negozio di dischi collocato nel cuore di Verona – viene stravolta dagli Evi(vie)l, una band promettente, di cui ne diviene promoter durante un tour. L’impulsiva cantante Valo, lo trascina insieme a Bubi, Gian e Iba in una serie di situazioni spesso imbarazzanti quanto adolescenziali, fino a mettere a repentaglio il suo rapporto con il compagno. In un contesto underground tra percorsi musicali, innamoramenti, tensioni e colpi di scena sarà l’amore, assordante come il silenzio, ad essere il filo conduttore dei numerosi personaggi che si alternano nei capitoli a più voci. Gianfranco Monese vive a Pescantina e lavora come barman nella meravigliosa zona del Lago di Garda.