Altro che tarallucci e vino. Macia fa causa ai Platek

Non è che al club volessimo... ‘augurargliela’, ma conoscendo i precedenti del protagonista della vicenda, lo avevamo preventivato che tra Eduardo Macia e lo Spezia calcio, non sarebbe finita con abbracci, larghi sorrisi e serenità.

Il licenziamento del chief football officer spagnolo, così come avvenuto a Bordeaux (la società francese sborsò un milione di euro, transando dopo che il Tribunale del lavoro aveva assegnato a Macia 1,9 milioni di euro di risarcimento, perché il licenziamento per giusta causa non fu provato), ha portato a delle conseguenze legali. Macia, infatti, ha dato mandato allo studio Carè & Fazio di intraprendere un’azione legale contro la società aquilotta dei Platek. Questo, intanto, il comunicato a firma Eduardo Macia, pervenuto attraverso l’avvocato Nicoletta Maria Carè. "In questi giorni, ho riflettuto su quanto subito dalla società Spezia calcio a cui ho dato il massimo sin dal primo momento del mio arrivo – scrive Macia –. La scelta della società di separare le nostre strade per delle ragioni inesistenti mi impone di rialzarmi e difendermi innanzi alle sedi opportune. Ho conferito mandato allo studio legale Carè & Fazio, di tutelare i miei diritti e soprattutto la mia immagine lesa da questa vicenda, la quale mi impone, altresì, di fare dei chiarimenti pubblici. Non ho mai lavorato, se non nell’interesse della società Spezia calcio, operando delle scelte, d’accordo con la proprietà, in totale trasparenza, volte a valorizzarla. Oggi sento dovere di ringraziare tutte le persone per i tanti messaggi di stima, la passione manifestata dai tifosi sempre calorosi a sostenerci, i dipendenti della società, con cui ho avuto l’onore di lavorare, i colleghi di altre società ed i professionisti del mondo del calcio. Ringrazio, infine, la squadra, il mister e lo staff per aver da subito abbracciato questo progetto dello Spezia calcio, nato con determinazione, consistenza e continuità, con affetto e con l’auspicio di vedere lo Spezia calcio crescere". Facendo un passo indietro ricordiamo che Macia, dopo la sospensione del 27 luglio, fu licenziato il 3 agosto, mentre soltanto due giorni fa, l’ad Andrea Gazzoli non aveva approfondito i motivi del provvedimento, "per rispetto delle parti", aveva detto. E intanto la Salernitana tratta per l’acquisizione di Daniele Verde.

Marco Magi