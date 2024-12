Allo Shake il ’Ten minute show’

Ultimo ’Ten minute show’ e prima edizione della stagione autunno-inverno allo Shake Club della Spezia, dove questa sera prenderà il via la ’Christmas Edition’ di uno degli appuntamenti più amati del circolo Arci di via Valdilocchi, dove si alterneranno sul palco dieci artisti per altrettanti minuti a testa. Presentati dal rodato e inossidabile duo formato da Carogna (Michele Angelotti) e Andrea Siviglia, che intratterranno il pubblico anche con estrazioni e premi, si esibiranno: Lammerdarosa, Riggio + Dario (Septem+SRB), Mingo + Pulciotta (Kickedouts). Mattia & Edo (Secoli Morti), Eil Marchini + Roby Benacci, Panackia (Glück). Ste Zappe (dirty BLVd), Gabba + Fra (Viboras), Andrea Pasciutti + Alessio Menghi (ErbaMiseria). Ad aprire la serata, le specialità dalle 20 alle 22 (solo su prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 371 58 33 613); chiuderà il dj set di Kikko The Freak Poser. Ingresso gratuito e riservato ai possessori di tessera Arci.