Allerta meteo prorogata Fulmine incendia il bosco

Il fronte del maltempo ha soltanto rallentato il passo rispetto alle previsioni ma il pericolo non è ancora scampato. L’allerta meteo arancione per temporali infatti è stata prolungata fino alle 15 di oggi su tutto il territorio della Liguria. Le celle temporalesche rilevate da Arpal avevano indicato precipitazioni forti già nel pomeriggio di ieri, ma il passaggio dell’intensa perturbazione è stato più lento del previsto quindi per precauzione Regione Liguria ha comunicato il prolungamento dell’allerta fino a oggi pomeriggio. "Quella arancione – ha sottolineato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone – è l’allerta massima per i temporali. Il fronte arriverà in Liguria più lentamente di quanto previsto, ma ciò non deve farci abbassare la guardia".

Ieri anche le spiagge sono state chiuse e non si ricordava un provvedimento simile ma la prudenza non è mai troppa e considerate le informazioni diramate da Arpal anche i Comuni sono corsi al riparo, memori della bufera di un anno fa arrivata il 18 agosto. Il provvedimento adottato in Val di Magra dai Comuni di Ameglia e Sarzana non ha mancato comunque di sollevare qualche polemica soprattutto per l’inosservanza del divieto di balneazione in alcune spiagge libere. L’ordinanza firmata dal sindaco Cristina Ponzanelli per il territorio sarzanese è stata consegnata ieri mattina ai gestori degli stabilimenti balneari mentre quella del collega amegliese Umberto Galazzo ha disposto la chiusura degli stabilimenti e dei tratti di litorale libero dalle 15 di ieri pomeriggio fino alla stessa ora di oggi.

Sono state rinviate anche le prime partite ufficiali di calcio di Coppa Italia. Il provvedimento era già scattato in automatico sabato per il ’Camaiora’ di Santo Stefano Magra che essendo in una zona a rischio esondazione deve fermare le attività in caso di allerta arancione. Non hanno giocato neppure a Sarzana e Levanto: qui il ’Raso Scaramuccia’ è stato chiuso da un’ordinanza del sindaco. E’ stato chiuso alle visite l’anfiteatro di Luni mentre l’incontro della rassegna culturale ’Percorsi’ di Santo Stefano Magra previsto in piazza della Pace ieri sera con Domenico Iannacone è stato annullato, così come la terza serata della rassegna ’Visionarie’ prevista a Monterosso. A Ceparana un fulmine di grande potenza caduto in un bosco in collina, ha innescato un incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco arrivati da Spezia.

Massimo Merluzzi