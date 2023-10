Allerta meteo arancione Liguria: temporali anche forti, dove pioverà

La Spezia, 23 ottobre 2023 – Scatta un’allerta meteo arancione e gialla in Liguria per la giornata di martedì 24 ottobre. Così come anche in Toscana, per la Liguria potrebbe essere una giornata difficile.

I temporali potrebbero essere forti e associati a colpi di vento e grandine. Una situazione che le forze di Protezione Civile monitoreranno in maniera stretta.

In provincia della Spezia l’allerta sarà arancione dalla mezzanotte tra lunedì e martedì fino alle 13 di martedì. Poi si trasformerà in allerta gialla e andrà avanti fino alle 18.