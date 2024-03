Bagnini, camerieri e chef: è allarme stagionali. “Pochi i giovani, over 50 pronti a rimettersi in gioco”

La Spezia, 7 marzo 2024 – Erano presenti all’evento di Confcommercio, con un desk e depliant esplicativi, anche il Centro per l’impiego della Spezia di via XXIV Maggio e le agenzie di somministrazione Tempor di via Doria, Ali, Randstad, che si sono messe per l’occasione a disposizione dei consulenti delle imprese presenti.

Il Centro per l’impiego collabora con Confcommercio e con tutti gli enti coinvolti del territorio nell’ambito della rete per il lavoro. Le agenzia di somministrazione oltre ad occuparsi di ricercare lavoratori a tempo determinato, indeterminato e in apprendistato, sono impegnate anche in tutti quei servizi connessi alle risorse umane, quali il servizio di ricerca e selezione; corsi di formazione e tirocini. "Per quanto riguarda il settore del turismo, il comparto al quale è in prevalenza dedicata la giornata di oggi – spiega Marilena Romano, responsabile della filiale spezzina di Tempor – le figure lavorative che noi forniamo vengono scelte o sulla base di profili professionali ottenuti da noi attraverso uno screening mirato da cui le aziende attingono, assumendo direttamente la risorsa oppure sulla base del nostro ’core business’: in questo caso siamo noi di Tempor che cerchiamo e somministriamo la risorsa per un tempo più o meno lungo che può variare cioè dalla sola settimana alla stagione intera". La rilevazione estesa a più comparti che queste agenzie attuano, permette loro una visione più composita della situazione in cui versa il lavoro stagionale nel nostro territorio.

"La carenza di personale stagionale nello spezzino – continua Romano – tocca indiscriminatamente tutti i settori e, dunque, non solo quello turistico: inoltre constatiamo che in questi ultimi anni si è come invertito il rapporto. Se, infatti, una volta c’era più richiesta di lavoro da parte dei singoli individui, oggi invece lo è da parte di chi assume. Ritornando al settore turistico la richiesta è principalmente quella di figure di camerieri sia ai piani sia di sala, di cuochi e chef, impiegati alla reception e manutentori".

Debora Mochi, sempre di Tempor Spa, pone l’accento su un trend significativo: "Già a partire dall’anno scorso, abbiamo notato più candidature da parte di persone non più giovani, che pur di lavorare ancora sono disposte a rimettersi in gioco per una stagione mentre è calata la richiesta da parte dei giovani. Un esempio concreto - puntualizza – è quello della stagione scorsa, per la quale abbiamo inserito sì personale giovane ma per ricoprire soprattutto un profilo particolare. Si trattava, infatti, di uno stabilimento balneare, nel sarzanese, dedicato alle persone disabili dove venivano per l’appunto richiesti non solo bagnini ma anche figure con specializzazione di educatori e psicologi".

Alma Martina Poggi