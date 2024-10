Allagamenti e incendio in ospedale. Piove dentro gastroenterologia. Frana sulle strada, stop al traffico

La Spezia, 19 ottobre 2024 – Allagamenti e un piccolo incendio in ospedale, frane nelle strade e strade chiuse in val di Vara. L’ondata di maltempo si è lasciata dietro qualche ferita sul territorio, fortunatamente nulla in confronto ai disastri avvenuti nel savonese, Tigullio e sulla costa Toscana. Al Sant’Andrea la pioggia battente ha causato allagamenti all’ingresso del reparto di Medicina e nel pronto soccorso, situazioni tutte risolte rapidamente.

La problematica più importante invece nel reparto di Gastroenterologia dove la presenza sul tetto di un macchinario destinato al trattamento dell’aria, ha impedito l’ordinaria manutenzione dell’impermeabilizzazione. La gestione tecnica di Asl ha già predisposto l’intervento, che consisterà nel rifacimento totale dell’impermeabilizzazione dell’area: intervento previsto dopo la rimozione dell’apparecchio che ingombra l’area. La macchina, posizionata a 5 piani di altezza e di dimensioni, sarà prima smontata in blocchi e poi smaltita, così da permettere i lavori. Nessun problema per l’attività del reparto, non è stato necessario spostare i pazienti. Nella serata di giovedì invece la rottura di un tubo aveva causato un piccolo allagamento a senologia, che ha portato solo allo stop delle visite per 10 minuti, Nella notte si è invece verificato un principio di incendio in un ambulatorio del reparto di otorinolaringoiatria, dovuto probabilmente ad una presa della luce i cui fili all’interno hanno preso fuoco.

Il sistema di rilevazione incendi ha funzionato correttamente, in pochi minuti sono intervenute le squadre di emergenza interne dell’ospedale Sant’Andrea insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme. Giornata d’emergenza per i tecnici della Provincia impegnati sin da giovedì sera a per risolvere una serie di situazioni critiche che hanno interessato alcune strade un po’ in tutto il territorio provinciale ed in particolare la Val di Vara. Due le situazioni di maggior difficoltà, che hanno richiesto anche modifiche viaria, a Maissana e Sesta Godano. Resta interdetta la viabilità lungo la Strada Provinciale SP 52 in località Case Zeffirino (fra Torza e la strada comunale per Lungo Borsa) nel comune di Maissana, a causa di una frana con con caduta di terra, roccia e alberi.

A Sesta Godano, nell’area prima dell’abitato di Chiusola, una frana ha interessato la Strada Provinciale SP 25: è stato istituito il senso unico alternato. Nei prossimi giorni, in coordinamento con i Comuni di Maissana e di Sesta Godano, sui singoli interventi, verrà valutata la situazione generale e programmato un piano di intervento. Vigili del fuoco mobilitati infine per la caduta di alcune piante nella zona di Sarzana. Il ritorno del bel tempo nel corso della giornata, ha poi portato lo stop all’emergenza e alla chiusura dell’allerta meteo.