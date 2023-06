Alla scoperta dei segreti del mare con lo ’snorkeling scientifico’

Torna l’appuntamento con lo snorkeling scientifico nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, con corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, a cura del Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Cinque Terre. Il progetto SeaTrek prevede una formula stimolante, perché lo snorkeling (osservazione del fondale dalla superficie con pinne, maschera e snorkel) si incontra con la biologia marina, dando vita ad un’esperienza divertente e formativa da più punti di vista. Un modo immersivo per studiare, comprendere e vivere il mare condividendo la voglia di proteggere il patrimonio sommerso custodito nelle Cinque Terre. I corsi, rivolti ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, sono articolati in livelli crescenti di conoscenze e sono caratterizzati dall’uso di strumentazioni per la ricerca in biologia marina, sia in acqua, sia in laboratorio, ed uscite anche a bordo di imbarcazioni: la metodologia collaudata dagli operatori del Cea consente, fin da piccoli, di padroneggiare le attrezzature; acquisire le tecniche di rilevamento di specie chiave dell’ecosistema marino e le norme di comportamento da seguire in mare, in un contesto di condivisione col gruppo, direttamente a contatto con la bellezza. Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti con la Citizen science rivolti agli adulti. Info: 370.3157790; per prenotazioni scrivere a [email protected]