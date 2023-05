Alla scoperta dei Parchi con il progetto ’Arco’

In programma domani la seconda tappa del viaggio alla scoperta dei Parchi del territorio del progetto ’Arco’ (Accoglienza, rete comunità ora). Dalle dalle 10 alle 13 alla Cascina San Michele a San Pietro Vara, gli Arconauti aspettano i bambini e le famiglie per continuare insieme il viaggio alla scoperta dei parchi del territorio. Il progetto Arco "è nato – dicono gli organizzatori – per rispondere alle esigenze delle famiglie ed è selezionato da ’Con i bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto vuole creare spazi di condivisione e scoperta per costruire insieme una comunità unita e partecipe". Il sabato degli Arconauti, una delle proposte del Progetto, vede la presenza di esperti nel settore dell’educazione e dell’ambiente con attività rivolte alle famiglie e ai bambini e allargati a tutta la comunità. "Indispensabile il supporto del Comune di Sesta Godano, con cui Arco lavora e promuove le iniziative nell’ottica di un dialogo costruttivo e di un’attenzione nei confronti delle famiglie e della comunità". L’evento è reso possibile anche grazie ai Ricostruttori, gestori di Cascina San Michele, che hanno collaborato all’organizzazione della giornata. Le proposte di questa seconda tappa a San Pietro Vara: “Passeggiata nei Campi di Grano”: alla scoperta dei grani antichi della Val di Vara a cura di Cooperativa Sociale Gulliver e Associazione Ezechiele 36. “Visita al Mulino”: Il Mugnaio e la macinatura a cura di Associazione Ezechiele 36. “Dal Chicco al Pane”: preparazione della focaccia con farine ricche di nutrimenti, a cura di Cooperativa Sociale Coceaa e Cooperativa sociale Lindbergh