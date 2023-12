Alla ex Vaccari c’è ’Intrigo: in scena col delitto’. Il pubblico diventa attore ispirandosi a...Cluedo

SANTO STEFANO MAGRA

Uno spettacolo coinvolgente e in continuo divenire nello scambio di ruoli tra attori e pubblico. Appuntamento stasera, domenica, con inizio alle 21 all’ex opificio calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra con la performance teatrale dal titolo "Intrigo: in scena col delitto" inserito nel calendario delle iniziative natalizie promosso dal Comune di Santo Stefano Magra e messo in scena dalla compagnia Mirpò. Lo spettacolo è ispirato a Cluedo uno dei più famosi giochi da tavola ed è diretto dal regista Guglielmo Perez e si presenta come un intrattenimento leggero e avvincente, che mette in gioco la fantasia dello spettatore e la maestria degli attori. Sul palco saranno protagonisti: Alessandro Nola, Pietro Orlandi, Lisa Baggio, Rita Chinelli, Alberto Vassale, Marta Alcini, Stefano de Angelis e Guglielmo Perèz. Saranno protagonisti, tra gli altri, un reverendo, un accademico, un giovane attivista, investigatori e una vedova. L’ingresso è a offerta libera.