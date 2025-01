Alla competizione partecipano 700 atleti

Sono in programma dal 13 al 19 gennaio a Molveno, in Trentino, i campionati del mondo della specialità Ice Swimming, il nuoto nelle acque gelide organizzati dall’International Ice Swimming Association. Gli atleti, i gelidisti, come prevede il regolamento nuoteranno in acque dalla temperatura non superiore a 5 gradi e saranno dotati solamente di occhialini, cuffia in silicone e costume da bagno. Niente scudo protettivo della muta. Uno sport in grande espansione che negli ultimi anni ha visto crescere il numero dei partecipanti. Alla prima edizione disputata in Russia nel 2018 parteciparno in 50. A Molveno sono attesi oltre 700 partecipanti.