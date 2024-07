All Star Gran Caffè sulla vetta del Torneo del Sorriso

Sarzana, 9 luglio 2024 - L’All Star Gran Caffè si aggiudica il 1° Torneo del Sorriso di calcio a sette di scena al centro 'Ravecca' di Nave. L'evento organizzato dall’Aics spezzina con la collaborazione del Calcio Nave, ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi da destinare alle associazioni di volontariato che operano nell’ambito sanitario, all’Agbalt e il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche.

Durante il torneo sono state proposte cene per contribuire alla raccolta di fondi, con il supporto dell’Arci Nave. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, invece, All Star Gran Caffè non ha avuto problemi a conquistare il trofeo: dopo un primo tempo dominato, il secondo è solo di contenimento e con un netto 5-0, piega la Lupolucio Gang.

Nella finale del girone di consolazione, la Norcineria Armando ha superato di misura il Bagno San Marco al termine di una tirata e combattuta sfida che ha messo in palio il gradino del podio.

Al termine oltre alla premiazione delle squadre, riconoscimenti al miglior portiere Lorenzo Caprino (Lupolucio Gang) cannoniere del torneo Davide Petriccioli (All Star Gran Caffè); sono intervenuti Mirko D’Aversa, volontario di Agbalt e Crsitina Chini, presidentessa di Il Sorriso di Andrea, oltre ad Eleonora Angelini (mamma di Enea) per recapitare l’importante messaggio dell’operato delle associazioni, e ringraziare i presenti, in particolare quelli che hanno partecipato alla raccolta fondi: circolo Nave, società Calcio nave, Aics. della Spezia nella figura organizzativa di Franco Atzeni, gli infermieri delle due associazioni, le squadre partecipanti nonché alla Pubblica assistenza di Sarzana presente in tutte le serate della manifestazione.

Finale 3°/4° posto

Norcineria Armando-Bagno San Marco 4-3

NORCINERIA ARMANDO: Giangarè, La Terra, Delfini, Domenichelli, Palagi, Pellini, Grassi, Sturlese, Noiga. All. Giannarelli.

BAGNO SAN MARCO: Vingiano, Paganini, Marselli Nicolò, Scieuzo Filippo, Sheu, Cavazzini, Scieuzo Luca, Giovannelli, All. Marselli Tommaso.

Marcatori: La Terra, Palagi, Pellini, Sturlese, Paganini, Scieuzio F., Cavazzini.

Finale 1°/2° posto

All Star Gran caffè- Lupolucio Gang 5-0

ALL STAR GRAN CAFFÈ: Blandi, Lippi, Cantore, Casciari, Dido, Fabiani, Neri, Petriccioli Daniele, Scremin, Petriccioli Davide. All. Ambrosini-Lombardi.

LUPOLUCIO GANG: Caprino, Casani, Giovannoni, Losso, Luciani, Simonelli, Spadoni, Toracca,. All. Gatti.

Marcatori: Casciari, Fabiani, Scremin, Dido, Petriccioli Davide.