Alimenti scaduti e carenze igienico-sanitarie: sanzioni nei locali del centro

La Spezia, 30 agosto 2024 – Tante irregolarità amministrative, in particolare per la presenza di alimenti scaduti e carenze igienico-sanitarie, nel servizio straordinario interforze di controllo degli esercizi pubblici, principalmente nelle vie del centro storico. Coinvolto personale della polizia, insieme ai colleghi di guardia di finanza, polizia locale, poi ispettorato del lavoro e Asl 5.

In particolare, nel corso dei controlli espletati in alcuni locali cittadini, gli operatori hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative, quali, tra le altre, mancata esibizione degli orari dell’esercizio, carenze di carattere igienico-sanitario e strutturale, presenza di alimenti scaduti, occupazione di suolo pubblico non conforme, difformità dalla relazione di impatto acustico e violazione dell’art. 9 Tulps (emissione di musica fuori dal locale dopo le 22).

Personale della guardia di finanza e dell’ispettorato del lavoro hanno anche riscontrato, in uno degli esercizi controllati, la presenza di 4 lavoratori privi di regolarizzazione.

Complessivamente, sono stati ispezionati 4 esercizi pubblici e sono state elevate sanzioni amministrative in 3 di essi.