Alessandro Quarta al ’Lunezia’. La sua musica per il vincitore della sezione Nuove proposte

Alessandro Quarta, ‘guest’ di molti eventi televisivi, musicherà il testo vincitore del ‘Premio Lunezia Nuove Proposte - Sezione Autori di testo’. Sarà inoltre protagonista musicale della trentesima edizione. Il Premio Lunezia 2025 (edizione del Trentennale) avrà il suo debutto ad Aulla, sua città natale, come già anticipato, venerdì 25 luglio alle 21.30. "E si sta concertando la presenza di un big storico – afferma Stefano De Martino, ideatore e patron del Premio Lunezia – oltre a quella del grande Quarta. In onore di questa edizione anniversario, il violinista e compositore ripercorrerà le melodie di celeberrimi brani della musica leggera nati dal genio dei tanti big e superbig che hanno calcato il palco del Premio Lunezia".

La serata vedrà anche una selezione di nuove proposte (band e cantautori provenienti da tutta Italia), tra essi i migliori accederanno alla fase romana il 14 settembre, nella suggestiva location del ‘Jazz & Image’ davanti al Colosseo. Anche il Premio Lunezia di luglio, grazie al Comune di Aulla, sarà ad ingresso libero e si svolgerà in piazza Gramsci (prenotazione un settore della platea scrivendo una mail a [email protected] indicando nome e cognome di massimo 6 spettatori). La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali ed è citata sull’Enciclopedia Treccani. A proposito di Quarta – che ricordiamo con piacere live alla Cittadella di Sarzana, insieme ad Ornella Vanoni e più recentemente al Teatro Civico per ‘Concerti a Teatro’ – acclamato dalla Cnn nel 2013 come ‘Musical Genius’, è stato premiato nel 2017 a Montecitorio come ‘Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo’ per la musica. Successo strepitoso per il brano ‘Dorian Gray’ che Alessandro ha composto, arrangiato ed eseguito live in prima mondiale esibendosi con Roberto Bolle entusiasmando il pubblico dell’Arena di Verona, di Caracalla a Roma, del Teatro Carlo Felice di Genova, del Pala De André a Ravenna e piazza Santissima Annunziata a Firenze. Alessandro suona un Alessandro Gagliano, violino rarissimo del 1723 ‘ex Principe della famiglia Clelia Biondi’ e un Giovanni Battista Guadagnini, gioiello del 1761. "Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli – conclude De Martino con orgoglio – ha dichiarato che farà il possibile per essere presente alla prima del Premio Lunezia 2025. Altre date del trentennale sono poi da confermare alla Spezia, Sanremo, Pisa e Malta".

Marco Magi