Cade un albero sulla linea elettrica, treni fermi e traffico paralizzato

Lunigiana (La Spezia), 28 settembre 2024 – Stop forzato della circolazione ferroviaria tra Pontremoli e Aulla per il maltempo che l’altra notte ha provocato il crollo di un albero sulla linea elettrica. L’incidente ha provocato la sospensione della circolazione dei treni ieri mattina per circa un’ora. Il rapido intervento di rimozione ha poi consentito di riaprire il traffico ferroviario. Dal momento in cui si è verificato il blackout per la caduta dei rami sulla linea era già stato previsto un servizio sostitutivo con gli autobus a partire dalle 9.15. Il crollo della pianta nel tratto che precede la stazione di Villafranca è stato causato dall’intensa pioggia che ha imperversato per tutta la notte sulla Lunigiana. Sul posto sono arrivati i tecnici di Rete ferroviaria italiana che si sono adoperati per la rimozione del tronco e il ripristino del servizio di trasporto ferroviario. Questo evento sottolinea l’importanza della manutenzione e del monitoraggio delle infrastrutture, specialmente in condizioni meteorologiche avverse che possono portare a situazioni di emergenza. Le autorità hanno risposto prontamente, organizzando servizi sostitutivi con autobus per mitigare l’impatto sui viaggiatori. Tali episodi evidenziano la vulnerabilità delle reti di trasporto alle intemperie e la necessità di piani di emergenza efficaci per garantire la sicurezza e minimizzare i disagi.

La resilienza delle infrastrutture ferroviarie è cruciale per la mobilità. «Per fortuna si è trattato di un episodio che ha limitato i disagi e la circolazione è ripresa con un ritardo accettabile – dice la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni - . Anche il mio Comune e la Provincia ieri mattina sono dovuti intervenire sulle strade di competenza per rimuovere alberi abbattuti dal vento. Un fenomeno abbastanza frequente in autunno. Sulle strade di montagna c’è il problema della vegetazione incolta dei privati che crea non pochi problemi anche se gli enti hanno disposto apposte ordinanze».

Un’altra problematica sulle strade è emersa con la chiusura dell’A15 a causa di un incidente con la deviazione sulle arterie locali. Sia la velocità dei mezzi pesanti sulla Cisa che sulla Provinciale del Passo del Brattello hanno sottolineato la mancanza di sicurezza per il traffico locale. Anche l’altro ieri c’è stato un prolungamento dello stop alla circolazione sull’A15 dalle 21 alle 6 di ieri mattina tra Pontremoli e Berceto per sostituire l’asfalto nel luogo in cui è avvenuto l’incidente. Alternativa la statale 62 con tratto a senso alternato di circolazione per frana, regolato da semaforo. Queste deviazioni di emergenza dovrebbero spingere l’Anas a terminare i lavori sul Passo della Cisa, dove è aperto il cantiere dal novembre scorso.

