Al via la raccolta domiciliare del materiale medico-sanitario

A partire da lunedì 5 febbraio sarà attivato a Levanto, a cura di “Acam Ambiente - Gruppo Iren”, il servizio di raccolta domiciliare dei presìdi medico-sanitari. Questa tipologia di rifiuti attualmente può essere conferita (in giorni e orari prestabiliti) nei contenitori appositi collocati nel centro del paese, oppure stoccata direttamente all’interno del sacchetto per l’indifferenziata per il ritiro “porta a porta”. Questa seconda modalità resterà comunque praticabile, ma chi ha necessità di un conferimento più frequente (persone anziane, famiglie con bambini) potrà richiedere l’attivazione del ritiro a domicilio recandosi (a partire da martedì 16 gennaio) presso lo sportello informativo di piazza Cavour (aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13). Dopo la compilazione di uno specifico modulo (reperibile anche sul sito del Comune), all’utente verrà consegnato un contenitore di colore rosso nel quale potranno essere depositati pannolini per l’infanzia (per bimbi fino a 36 mesi), pannoloni per adulti, traverse, teli per il cambio fasciatoio, salviette umidificate e salvaletto monouso. Il contenitore potrà poi essere esposto per il ritiro davanti al portone di casa il lunedì, il mercoledì e il venerdì secondo gli orari previsti per le relative zone indicati sul calendario di raccolta.

"Abbiamo introdotto il servizio domiciliare sia per evitare che le famiglie che producono questi rifiuti quotidianamente debbano recarsi a smaltirli nei punti di raccolta e ad orari prestabiliti, sia perché ci siamo accorti che, soprattutto durante la stagione turistica, nei bidoni ad essi dedicati venivano introdotte anche altre tipologie di rifiuti, con grave compromissione della raccolta differenziata e conseguente aumento dei costi di smaltimento – spiega l’assessore all’Ambiente Paolo Lizza – Si tratta di un altro passo in avanti verso un servizio complessivamente più efficiente e sempre più ritagliato sulle esigenze dei cittadini".